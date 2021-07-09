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Эстония – лидер Европы по росту цен на жилье за последние 10 лет

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Согласно опубликованному в четверг отчету Евростата, Эстония является лидером ЕС по росту цен на жилую недвижимость и аренду жилья за последние 10 лет, передает ERR.