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Pindi: в Старом городе почти сто свободных коммерческих площадей

Фото: Liis Treimann

По сравнению с прошлым годом количество предлагаемых в аренду площадей в таллиннском Старом городе возросло, сообщает агентство недвижимости Pindi kinnisvara.

По состоянию на начало июля в Старом городе Таллинна выставлено на продажу или предлагается в аренду почти сто коммерческих площадей.