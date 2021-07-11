Pindi: в Старом городе почти сто свободных коммерческих площадей
По сравнению с прошлым годом количество предлагаемых в аренду площадей в таллиннском Старом городе возросло, сообщает агентство недвижимости Pindi kinnisvara.
По состоянию на начало июля в Старом городе Таллинна выставлено на продажу или предлагается в аренду почти сто коммерческих площадей.
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