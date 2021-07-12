EPL: Эстония не разрешила России строить станцию для ГЛОНАСС на своей территории

3D-модель спутника ГЛОНАСС. Фото: Oleksii Akhrimenko, Scanpix

Россия готовится запустить на орбиту новое поколение спутников ГЛОНАСС. Для повышения их точности необходимо построить сеть наземных станций не только на территории РФ, но и в других странах. Запрос о строительстве станции был направлен и в Эстонию, однако местные власти ответили отказом, пишет Eesti Päevaleht.

Россия поставила целью возвести 48 наземных станций для поддержки ГЛОНАСС в 35 разных странах, а также в Антарктике, уточняет издание.