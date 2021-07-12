EPL: Эстония не разрешила России строить станцию для ГЛОНАСС на своей территории
Россия готовится запустить на орбиту новое поколение спутников ГЛОНАСС. Для повышения их точности необходимо построить сеть наземных станций не только на территории РФ, но и в других странах. Запрос о строительстве станции был направлен и в Эстонию, однако местные власти ответили отказом, пишет Eesti Päevaleht.
Россия поставила целью возвести 48 наземных станций для поддержки ГЛОНАСС в 35 разных странах, а также в Антарктике, уточняет издание.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.