Скончался основатель M.V. Wool Мати Ветевоол

Мати Ветевоол Фото: Liis Treimann

В воскресенье скончался основатель рыбоперерабатывающей компании M.V. Wool Мати Ветевоол. О его смерти сообщила волостная управа Ляэне-Харью, членом которой он был.

Ветевоол родился 5 мая 1945 года. В 1988 году он основал рыбное производство Вихтерпалу, которое в 1994 году было преобразовано в рыбоперерабатывающую компанию M.V. Wool, которое специализировалось на продаже форели и лосося. Предприятием управляют три поколения семьи Ветевоолов.