Полина Волкова • 12 июля 2021 в 7:46
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Скончался основатель M.V. Wool Мати Ветевоол
В воскресенье скончался основатель рыбоперерабатывающей компании M.V. Wool Мати Ветевоол. О его смерти сообщила волостная управа Ляэне-Харью, членом которой он был.
Ветевоол родился 5 мая 1945 года. В 1988 году он основал рыбное производство Вихтерпалу, которое в 1994 году было преобразовано в рыбоперерабатывающую компанию M.V. Wool, которое специализировалось на продаже форели и лосося. Предприятием управляют три поколения семьи Ветевоолов.
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