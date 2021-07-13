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Fermi Energia привлекает деньги через Funderbeam

Глава Fermi Energia Калев Каллеметс. Фото: Eiko Kink

До 22 июля можно приобрести паи энергетической компании, целью которой является изучение возможности внедрения в Эстонии малого модульного реактора нового поколения. Торги ведутся на инвестиционно-торговой платформе Funderbeam, сообщила пресс-служба компании.