Fermi Energia привлекает деньги через Funderbeam
До 22 июля можно приобрести паи энергетической компании, целью которой является изучение возможности внедрения в Эстонии малого модульного реактора нового поколения. Торги ведутся на инвестиционно-торговой платформе Funderbeam, сообщила пресс-служба компании.
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