dv.ee • 13 июля 2021 в 13:56
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Энергетика

Fermi Energia привлекает деньги через Funderbeam

Глава Fermi Energia Калев Каллеметс.  Фото: Eiko Kink

До 22 июля можно приобрести паи энергетической компании, целью которой является изучение возможности внедрения в Эстонии малого модульного реактора нового поколения. Торги ведутся на инвестиционно-торговой платформе Funderbeam, сообщила пресс-служба компании.

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