HKScan: результаты в странах Балтии разочаровывают
Производитель продуктов питания HKScan, владеющий мясокомбинатом в Раквере, объявил о результатах первого полугодия, пишет Äripäev.
«Я рад, что на крупнейших рынках HKScan - Финляндии и Швеции, дела шли хорошо. В Дании, ситуация, однако, неудовлетворительна, а результаты стран Балтии и вовсе разочаровывают», - прокомментировал исполнительный директор концерна HKScan Теро Хеммиля, добавив, что у компании есть план, как улучшить результаты.
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