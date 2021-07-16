HKScan: результаты в странах Балтии разочаровывают

Мясокомбинат Раквере. Иллюстративное фото. Фото: LIIS TREIMANN

Производитель продуктов питания HKScan, владеющий мясокомбинатом в Раквере, объявил о результатах первого полугодия, пишет Äripäev.

«Я рад, что на крупнейших рынках HKScan - Финляндии и Швеции, дела шли хорошо. В Дании, ситуация, однако, неудовлетворительна, а результаты стран Балтии и вовсе разочаровывают», - прокомментировал исполнительный директор концерна HKScan Теро Хеммиля, добавив, что у компании есть план, как улучшить результаты.