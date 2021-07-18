dv.ee • 18 июля 2021 в 8:18
Новости
Только для подписчиков
Транспорт

Грузооборот латвийских портов в первом полугодии упал на 9,5%

В портах Латвии в первом полугодии 2021 года было перевалено 20,471 млн тонн грузов, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает портал Telegraf.lv.

Рижский порт  Фото: INTS KALNINS, Reuters/Scanpix

По данным министерства сообщения Латвии (Latvijas Republikas Satiksmes ministrija), самый большой грузооборот за первые полгода был зафиксирован в Рижском порту, через который прошло 10,15 млн тонн грузов - на 14,3% меньше, чем годом ранее.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Транспорт
    Мореходство
    Латвия
    Экономика
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи