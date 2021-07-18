Грузооборот латвийских портов в первом полугодии упал на 9,5%
В портах Латвии в первом полугодии 2021 года было перевалено 20,471 млн тонн грузов, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает портал Telegraf.lv.
По данным министерства сообщения Латвии (Latvijas Republikas Satiksmes ministrija), самый большой грузооборот за первые полгода был зафиксирован в Рижском порту, через который прошло 10,15 млн тонн грузов - на 14,3% меньше, чем годом ранее.
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