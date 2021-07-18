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Разрушительные наводнения в Западной Европе: вода начинает отступать

В ряде регионов Германии и Бельгии, серьезно пострадавших в ходе недавних наводнений, начинаются восстановительные работы и расчистка завалов, поскольку вода постепенно отступает, сообщает BBC News.

Расчистка завалов уже идет на юге Германии на границе с Австрией Фото: UWE LEIN, AFP

В результате разрушительных наводнений в странах Западной Европы погибли по меньшей мере 180 человек, более тысячи числятся пропавшими без вести, спасатели продолжают поиски выживших, информирует BBC News.