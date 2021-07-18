Разрушительные наводнения в Западной Европе: вода начинает отступать
В ряде регионов Германии и Бельгии, серьезно пострадавших в ходе недавних наводнений, начинаются восстановительные работы и расчистка завалов, поскольку вода постепенно отступает, сообщает BBC News.
В результате разрушительных наводнений в странах Западной Европы погибли по меньшей мере 180 человек, более тысячи числятся пропавшими без вести, спасатели продолжают поиски выживших, информирует BBC News.
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