Morgan Stanley не пустит в нью-йоркские офисы непривитых сотрудников и клиентов
Невакцинированным сотрудникам и клиентам инвестиционного банка Morgan Stanley будет запрещено входить в офисы банка в Нью-Йорке, сообщает Financial Times.
Сотрудников и клиентов, у которых отсутствует вакцинация, перестанут пускать в нью-йоркские офисы Morgan Stanley с 12 июля, говорится в разосланном работникам банка циркуляре, который попал в распоряжение журналистов Financial Times.
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