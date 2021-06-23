dv.ee • 23 июня 2021 в 9:56
Новости
Только для подписчиков
Коронавирус

Morgan Stanley не пустит в нью-йоркские офисы непривитых сотрудников и клиентов

Невакцинированным сотрудникам и клиентам инвестиционного банка Morgan Stanley будет запрещено входить в офисы банка в Нью-Йорке, сообщает Financial Times.

Офис Morgan Stanley в Нью-Йорке   Фото: JUSTIN LANE, EPA

Сотрудников и клиентов, у которых отсутствует вакцинация, перестанут пускать в нью-йоркские офисы Morgan Stanley с 12 июля, говорится в разосланном работникам банка циркуляре, который попал в распоряжение журналистов Financial Times.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Коронавирус
    Кризис
    Здоровье
    Банковское Дело
    Сша
    Работники
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи