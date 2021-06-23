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Morgan Stanley не пустит в нью-йоркские офисы непривитых сотрудников и клиентов

Невакцинированным сотрудникам и клиентам инвестиционного банка Morgan Stanley будет запрещено входить в офисы банка в Нью-Йорке, сообщает Financial Times.

Офис Morgan Stanley в Нью-Йорке Фото: JUSTIN LANE, EPA

Сотрудников и клиентов, у которых отсутствует вакцинация, перестанут пускать в нью-йоркские офисы Morgan Stanley с 12 июля, говорится в разосланном работникам банка циркуляре, который попал в распоряжение журналистов Financial Times.