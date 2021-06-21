dv.ee • 21 июня 2021 в 5:52
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Коронавирус

Повторная вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2022 года

Как сообщает ERR со ссылкой на Министерство социальных дел, ревакцинация от коронавируса в Эстонии начнется не раньше будущего года.

Фото: Лийз Трейманн

Специалисты считают, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации сохраняется как минимум восемь месяцев, а потому нет смысла начинать повторную вакцинацию раньше.

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