Повторная вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2022 года

Как сообщает ERR со ссылкой на Министерство социальных дел, ревакцинация от коронавируса в Эстонии начнется не раньше будущего года.

Фото: Лийз Трейманн

Специалисты считают, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации сохраняется как минимум восемь месяцев, а потому нет смысла начинать повторную вакцинацию раньше.