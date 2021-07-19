Politico: Кальюлайд может стать новым главой НАТО

Керсти Кальюлайд. Фото: Liis Treimann

Новым генеральным секретарем НАТО может стать представитель Восточной Европы, хорошие шансы есть и у Керсти Кальюлайд, пишет Politico.

После 72 лет, в течение которых альянс возглавляли мужчины, самую важную должность в организации должна занять женщина, считает издание. Кроме того, в связи с продолжающейся конфронтацией с Россией назначение человека из Восточной Европы стало бы для Москвы важным сигналом.