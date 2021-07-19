dv.ee • 19 июля 2021 в 7:19
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Металлобрабатывающая Промышленность

Рекордный рост цен оживил европейскую металлургическую промышленность

Иллюстративное фото.  Фото: Scanpix

За последние десять лет во многих частях Европы закрылись заводы по производству металла, из-за чего сотни людей потеряли работу. Однако рост цен, начавшийся в четвертом квартале прошлого года, может вернуть к жизни европейские литейные цехи, пишет Bloomberg.

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