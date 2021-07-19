Рекордный рост цен оживил европейскую металлургическую промышленность

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix

За последние десять лет во многих частях Европы закрылись заводы по производству металла, из-за чего сотни людей потеряли работу. Однако рост цен, начавшийся в четвертом квартале прошлого года, может вернуть к жизни европейские литейные цехи, пишет Bloomberg.