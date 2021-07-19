Семейные врачи получат бонусы за вакцинацию пациентов от коронавируса

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Больничная касса в период с 1 июля до 30 сентября помимо обычной платы за услуги медикам, которые проводят вакцинацию населения от COVID-19, будет делать им дополнительные выплаты, пишет rus.err.ee.

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Семейные врачи, медсестры и врачи-специалисты в период с 1 июля по 30 сентября будут получать по 50 евро за каждые 20 прививок в дополнение к обычной плате за данную услугу. Кроме того, если в списке пациентов семейного врача будет достигнут 80%-ный охват вакцинацией, то такому врачу дополнительно выплатят еще 500 евро.

Семейным врачам в Ида-Вируском уезде для получения дополнительной выплаты в 500 евро будет достаточно, если вакцинируется 60% пациентов из их списка, а если охват составит 70%, то семейный врач получит уже 1000 евро.

Персонал учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь, который проводит вакцинацию в автобусах и других мобильных кабинетах для вакцинации, будут дополнительно получать до 50 евро в сутки на человека и 0,3 евро на один километр пробега мобильного пункта.