Ланно: третья волна коронавируса уже началась

Центр вакцинации. Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

По мнению главы Департамента здоровья Юллара Ланно, третья волна коронавируса на сегодняшний день уже началась, пишет rus.err.ee.

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По словам главы Департамента здоровья, есть области, в которых показатели заболеваемости выросли очень быстро: «Если мы посмотрим на прогнозируемые цифры вплоть до августа, то уже в середине августа увидим 150 зараженных в день».

Профессор вирусологии Ирья Лутсар пояснила, что коронавирус - это волнообразная болезнь, и на сегодняшний день она еще не закончилась. «Пока вирус циркулирует по миру, есть риск, что будут возникать новые штаммы. Вакцинация - это единственная возможность решить проблему», - сказала Лутсар.