Глава VKG о целлюлозном заводе: мы готовы завершить проект самостоятельно
После двух лет подготовки и предварительных исследований руководство VKG (Viru Keemia Grupp) решило, что в Эстонии можно построить целлюлозный завод, и сделать это лучше всего в Ида-Вирумаа, пишет Äripäev.
VKG хочет построить завод в волости Люганузе, поскольку это достаточно близко к их нынешнему производству.
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