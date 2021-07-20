Глава VKG о целлюлозном заводе: мы готовы завершить проект самостоятельно

После двух лет подготовки и предварительных исследований руководство VKG (Viru Keemia Grupp) решило, что в Эстонии можно построить целлюлозный завод, и сделать это лучше всего в Ида-Вирумаа, пишет Äripäev.

Руководитель VKG Ахти Асманн Фото: Андрас Кралла

VKG хочет построить завод в волости Люганузе, поскольку это достаточно близко к их нынешнему производству.