Власти Франции заявили о четвертой волне коронавируса

Во Франции прошли протесты против новых ограничений. Фото: Gerard Bottino

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что в стране началась четвертая волна коронавируса, пишет Коммерсантъ.

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«Мы вошли в четвертую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие»,— приводит газета Le Figaro слова господина Атталя (перевод по «РИА Новости»).

В ближайшие дни в парламент Франции будет внесен законопроект об ужесточении мер борьбы с коронавирусом, его уже одобрило правительство: документ введет санитарные пропуска со сведениями о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. Санитарный пропуск будет нужен для посещения кафе, ресторанов, торговых центров, театров и музеев.