Глава союза торговцев: работодатель должен знать, вакцинирован ли сотрудник

Исполнительный директор Союза предпринимателей торговли Неле Пейл. Фото: Raul Mee

Работодатель должен знать, вакцинирован сотрудник или нет, считает исполнительный директор Союза предпринимателей торговли (EKL) Неле Пейл.

Читайте также

Передовица ДВ: прививочная «рулетка»

Äripäev провел опрос среди предпринимателей и организаций, спросив, оправданы ли в некоторых случаях ограничения в отношении непривитых людей. По словам Неле Пейл, она не замечала, чтобы в какой-либо стране мира невакцинированным людям запрещали ходить в магазин или получать услуги первой необходимости. Скорее, речь идет об ограничении доступа к сектору развлечений, считает она.

«Путешествия, посещение мероприятий и ресторанов – все это могло бы стать преимуществом для граждан, которые сделали социально ответственный выбор, т.е. вакцинировались", - поясняет Неле Пейл.

Опыт других стран показывает, что возможность вернуться к нормальной жизни является хорошей мотивацией для вакцинации даже для тех, кого не убедили другие доводы - к примеру, чувство ответственности или любовь к ближнему.

Другое дело – вакцинация сотрудников, отмечает глава Союза предпринимателей торговли. Она считает, что если в секторе занято большое количество людей (например, в торговле), то информация о вакцинации может помочь в организации рабочего распорядка.

«Вакцинированный персонал представляет большую ценность для работодателя. Таким образом обеспечивается то, что ключевые сотрудники компании или значительная часть работников не должна будет оставаться в принудительной изоляции. Это также означает, что сохранится возможность вести обычную хозяйственную деятельность, которая будет более эффективной и экономичной. Для работодателя невакцинированные сотрудники – это риск, расходы и заботы», - говорит Пейл.

Она добавляет, что даже если вакцинируется лишь часть сотрудников, то компания сможет соответствующим образом спланировать их работу, чтобы снизить собственные риски: «Предложение нашего союза таково - работодатель должен иметь доступ к статусу вакцинации сотрудника».

В данной статье изложены личные взгляды автора, а не позиция Союза предпринимателей торговли.