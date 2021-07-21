Зафиксировано 96 новых случаев коронавируса
В Эстонии за минувшие сутки было сделано 2768 тестов на коронавирус, из них положительный результат дали 96 тестов, или 3,5% от общего количества.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьюмаа - 46 (из них в Таллинне – 31). В Тартумаа выявлено 18 случаев заражения, в Пярнумаа – 9.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 57,26 случая на 100 000 человек.
По состоянию на утро 21 июля в больницах находится 14 пациентов с коронавирусом.
От коронавируса в Эстонии вакцинированы 605 839 человека, из которых у 528 226 иммунизация завершена, т.е. они получили обе дозы вакцины.