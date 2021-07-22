Правительство обсудит введение привилегий для вакцинированных
В четверг правительство обсудит введение системы, которая предложит вакцинированным людям больше возможностей и свобод. Согласно предварительному плану, система может заработать уже в августе, пишет ERR.
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