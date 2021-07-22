Правительство обсудит введение привилегий для вакцинированных

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Liis Treimann

В четверг правительство обсудит введение системы, которая предложит вакцинированным людям больше возможностей и свобод. Согласно предварительному плану, система может заработать уже в августе, пишет ERR.