dv.ee • 22 июля 2021 в 8:25
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Правительство обсудит введение привилегий для вакцинированных

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.   Фото: Liis Treimann

В четверг правительство обсудит введение системы, которая предложит вакцинированным людям больше возможностей и свобод. Согласно предварительному плану, система может заработать уже в августе, пишет ERR.

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