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В Токио открывается XXXII летняя Олимпиада-2020

В столице Японии сегодня состоится торжественная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр 2020 года, отложенных на год из-за пандемии коронавируса, сообщает BBC News.

Чрезвычайное положение будет действовать в Токио и во время Олимпиады Фото: John Minchillo, AP Photo

Олимпийские игры в Токио открываются, несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом в Японии, и продлятся до 8 августа, пишет BBC News.