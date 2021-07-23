В Токио открывается XXXII летняя Олимпиада-2020
В столице Японии сегодня состоится торжественная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр 2020 года, отложенных на год из-за пандемии коронавируса, сообщает BBC News.
Чрезвычайное положение будет действовать в Токио и во время Олимпиады Фото: John Minchillo, AP Photo
Олимпийские игры в Токио открываются, несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом в Японии, и продлятся до 8 августа, пишет BBC News.
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