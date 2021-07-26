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Оборот компании-владельца линии семейных врачей 1220 превысил миллион евро

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Компания OÜ Perearsti Nõuandeliin, которая оперирует консультационной линией семейных врачей 1220, значительно увеличила оборот во время коронакризиса, пишет портал Meditsiiniuudised.

С 2005 года деятельность линии финансирует Больничная Касса, а с октября 2019 года OÜ Perearsti Nõuandeliin входит в концерн Confido Grupp. Членами правления Perearsti Nõuandeliin являются Ристо Лаул и Кади Ламбот.