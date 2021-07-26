Оборот компании-владельца линии семейных врачей 1220 превысил миллион евро
Компания OÜ Perearsti Nõuandeliin, которая оперирует консультационной линией семейных врачей 1220, значительно увеличила оборот во время коронакризиса, пишет портал Meditsiiniuudised.
С 2005 года деятельность линии финансирует Больничная Касса, а с октября 2019 года OÜ Perearsti Nõuandeliin входит в концерн Confido Grupp. Членами правления Perearsti Nõuandeliin являются Ристо Лаул и Кади Ламбот.
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