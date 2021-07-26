Предприниматель: найти водителя мусоровоза не помогает и зарплата в 4000 евро

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По словам руководителя фирмы по вывозу мусора Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде, его предприятие испытывает серьезный дефицит водителей, а укомплектовать штат не помогают и высокие зарплаты, пишет rus.err.ee.

Лууде отмечают, что если человеку ежедневно становится плохо при вывозке мусора, то мотивировать не может и высокая зарплата.

"Хороший водитель зарабатывает немногим меньше 4000 евро - в нашей компании нередко заработная плата составляет 3800 евро, в среднем водители получают 2500-3000 евро", - отметил Арго Лууде.

"Но чем выше зарплата, тем меньше людей хотят работать", - добавил Лууде, отметив, что высокая заработная плата сопровождается желанием тратить деньги и получать удовольствие от жизни.

Всего в фирме Eesti Keskkonnateenused около 150 водителей мусоровозов по всей Эстонии, 23 вакансии в настоящее время остаются незанятыми.