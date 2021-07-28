Porsche инвестирует в европейский космический стартап
Семейная холдинговая компания Porsche SE, контролирующая концерн Volkswagen, инвестирует 75 млн долларов в мюнхенский ракетный стартап Isar Aerospace, сообщает Financial Times.
Isar - один из нескольких европейских стартапов, пытающихся составить конкуренцию компаниям SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса в развитии суборбитальных космических полетов, пишет Financial Times.
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