dv.ee • 28 июля 2021 в 8:40
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Технологии

Porsche инвестирует в европейский космический стартап

Семейная холдинговая компания Porsche SE, контролирующая концерн Volkswagen, инвестирует 75 млн долларов в мюнхенский ракетный стартап Isar Aerospace, сообщает Financial Times.

Исполнительный директор Isar Aerospace Даниэль Метцлер  Фото: CHRISTOF STACHE, AFP

Isar - один из нескольких европейских стартапов, пытающихся составить конкуренцию компаниям SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса в развитии суборбитальных космических полетов, пишет Financial Times.

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