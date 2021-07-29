dv.ee • 29 июля 2021 в 9:22
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Мореходство

Stena Line запускает новые паромы между Латвией и Швецией

Шведская судоходная компания Stena Line запускает два новых парома на линии между Вентспилсом и Нюнесхамном.

Паром Stena Scandica  Фото: Stena Line

Первый из двух паромов, Stena Scandica, отправился в рейс 27 июля, сообщает портал Латвийского национального телерадиовещания lsm.lv.

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