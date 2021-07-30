Французы выкупили два завода в Эстонии

Генеральный директор Ensto Ensek Каарель Суук. Фото: Liis Treimann

Производственно-технологическое финское предприятие Ensto продает половину компании французам. В Эстонии новый владелец появится сразу у двух заводов Ensto Building – в Кейла и Пайде, пишет Äripäev.

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По словам президента и генерального директора Ensto Group Ханну Кейнянена, в будущем компания хочет сосредоточиться на секторе распределительных (DSO) сетей:

«Сосредоточившись на решениях для распределительных сетей, мы сможем предложить нашим клиентам более качественные услуги благодаря отраслевому опыту и более широкому ассортименту продукции. Кроме того, мы сможем увеличить долю решений, основанных на устойчивом развитии и интеллектуальных технологиях. Сделка обеспечит финансовые возможности и четкую направленность на рост».

Договор между Ensto и французской компанией Legrand был подписан 16 июля. В рамках сделки Ensto и Legrand заключили лицензионное соглашение на использование бренда Ensto EBS (Ensto Building Systems). Стоимость сделки не разглашается по соглашению сторон.

По словам генерального директора Legrand Бенуа Кокара, цель сделки – расширить географию компании и позиционировать себя на новых рынках: «Ensto EBS с оборотом в 120 миллионов евро является лидером в Скандинавии в области низковольтной продукции. Международная репутация Legrand, в свою очередь, даст компании возможности быстрого роста, в том числе в области зарядных устройств для электромобилей».

В Эстонии действуют три завода Ensto, из которых Legrand приобретает два: завод Keila EBS, который производит интеллектуальные электрические решения, и завод Paide EBS, на котором производятся светильники. Оба завода принадлежат компании Ensto Building Systems OÜ, собственник которой изменится после завершения сделки.