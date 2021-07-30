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Компания Линнамяэ продаcт военным полевой госпиталь за 10 млн евро

Государственный центр оборонных инвестиций (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus) покупает полевой госпиталь у компании Semetron, совладельцем которой является MM Grupp предпринимателя Маргуса Линнамяэ, сообщает Äripäev.

Полевой госпиталь Сил обороны Эстонии (иллюстративное фото) Фото: Margus Ansu, Tartu Postimees/Scanpix

Указанная в контракте стоимость военно-полевого госпиталя - 10,2 миллиона евро с учетом налога с оборота, пишет Äripäev.