Компания Линнамяэ продаcт военным полевой госпиталь за 10 млн евро
Государственный центр оборонных инвестиций (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus) покупает полевой госпиталь у компании Semetron, совладельцем которой является MM Grupp предпринимателя Маргуса Линнамяэ, сообщает Äripäev.
Полевой госпиталь Сил обороны Эстонии (иллюстративное фото) Фото: Margus Ansu, Tartu Postimees/Scanpix
Указанная в контракте стоимость военно-полевого госпиталя - 10,2 миллиона евро с учетом налога с оборота, пишет Äripäev.
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