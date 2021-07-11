Полина Волкова • Дмитрий Фефилов • 12 июля 2021 в 4:05
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Агрессивное расширение Confido усугубило убыток компании
Член правления и крупнейший частный владелец Confido Healthcare Group Кади Ламбот. Фото: Andras Kralla
Группа медицинских компаний Confido Healthcare Group, активно участвующая в тестировании на коронавирус, закончила год 2020-й год с убытком в 2,4 млн евро. При этом ее оборот вырос почти в два с половиной раза.
Убыток крупнейшего дочернего предприятия группы, медицинского центра Arstikeskus Confido, увеличился на 205% - до -1,7 млн евро. При этом оборот компании, напротив, значительно вырос - на 222% до 3,2 млн евро.
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