Агрессивное расширение Confido усугубило убыток компании

Член правления и крупнейший частный владелец Confido Healthcare Group Кади Ламбот. Фото: Andras Kralla

Группа медицинских компаний Confido Healthcare Group, активно участвующая в тестировании на коронавирус, закончила год 2020-й год с убытком в 2,4 млн евро. При этом ее оборот вырос почти в два с половиной раза.

Убыток крупнейшего дочернего предприятия группы, медицинского центра Arstikeskus Confido, увеличился на 205% - до -1,7 млн евро. При этом оборот компании, напротив, значительно вырос - на 222% до 3,2 млн евро.