Оборот предприятий розничной торговли вырос до 780 млн евро

Наиболее заметно - на 29% - в июне увеличился доход от продаж у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи). Фото: Erik Prozes

Доходы от продаж предприятий розничной торговли в июне 2021 года составили 780 млн евро, увеличившись на 12% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Департамента статистики.

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Доходы от продаж выросли как у магазинов продуктов питания и промышленных товаров, так и у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, передает rus.err.ee.

По сравнению с июнем прошлого года у промтоварных магазинов доходы от продаж увеличились на 17%, у розничных продавцов топлива - на 16%, у продуктовых магазинов - на 5%.

Наиболее заметно - на 29% - в июне увеличился доход от продаж у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи).

В первом полугодии доходы от продаж у предприятий розничной торговли увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11%.