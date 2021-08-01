Мертсина: в розничной торговле наблюдается бум

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Фото: Raul Mee

Выручка от продаж предприятий розничной торговли Эстонии с поправкой на инфляцию в июне снова выросла, увеличившись на 12% в годовом исчислении. Рост составил 18% во втором квартале и 11% в первом полугодии. Более быстрый рост, чем в последние месяцы, мы в последний раз наблюдали в первой половине 2007 года, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Средний показатель роста объема розничной торговли в Эстонии за последние пять лет составляет 3%. В Финляндии данный показатель также приближается к 3 процентам. Из стран Балтии в Литве рост был значительно выше, чем в Эстонии.

Рост розничной торговли оказался сильным и без иностранных туристов

Столь сильный рост розничной торговли примечателен тем, что он в основном связан с потреблением местного населения. В апреле и мае количество иностранных туристов составило всего 6% по сравнению с 2019 годом. В годы, предшествовавшие пандемии, доля расходов нерезидентов в общем частном потреблении составляла почти 12%, а её снижение сказалось и на розничной торговле.

Росту объёма продаж компаний розничной торговли способствовали повышение чувства уверенности людей, рост заработной платы и покупательной способности, уменьшение возможностей для расходов за рубежом и, как следствие, рост вкладов, а также более высокие инфляционные ожидания.

Чувство уверенности потребителей улучшилось

Хотя люди все чаще совершают покупки через электронные каналы, увеличение их передвижения способствовало росту розничных продаж. Отчёт Google показывает, что в Эстонии в торговых и развлекательных заведениях передвижения людей значительно превысили контрольные уровни как прошлого лета, так и периода до пандемии.

В то же время чувство уверенности потребителей в Эстонии в этом году улучшилось, но до уровня, который был до пандемии, ещё далеко. Чувство уверенности в розничной торговле также улучшилось в последние месяцы и уже достигло уровня, предшествовавшего пандемии. Чувство уверенности в экономике в целом выросло до уровня 14-летней давности, то есть до значений середины 2007 года.

Продолжается быстрый рост вкладов, но портфель распределяется очень неравномерно

Пик роста депозитов физических лиц, вероятно, пришёлся на март этого года, но и в июне рост был очень сильным – 16% в годовом исчислении и даже 20% по депозитам до востребования. ´

Депозиты до востребования в июне были более чем на 2 миллиарда евро выше, чем в начале прошлого года. Это около 15% от общего частного потребления, частью которого является розничная торговля.

При этом следует учитывать, что портфель депозитов физических лиц распределён очень неравномерно. Доля клиентов с крупными депозитами очень мала, но по объёму они занимают большую долю в общем портфеле депозитов физических лиц. И наоборот, доля людей с небольшими депозитами среди вкладчиков высока, но сумма этих вкладов в общем депозитном портфеле очень мала.

Такое распределение депозитов показывает, что деньги, накопленные на депозитах, скорее всего, пойдут в большей степени на путешествия, услуги, недвижимость, инвестиции и товары длительного пользования, а не на потребительские товары в розничной торговле, поскольку чувство уверенности и мобильность людей продолжают расти. При этом с сентября из второй пенсионной ступени будет выведен почти миллиард евро, что составляет 8% годового объёма частного потребления. Часть этих денег пойдёт на потребление, в том числе в розничную торговлю.

Рост инфляционных ожиданий может ускорить рост заработной платы и увеличить потребление

Наряду с ускорением инфляции, резко возросли инфляционные ожидания населения, что, в свою очередь, может ускорить рост заработной платы и увеличить потребление. Рост заработной платы также будет ускорен за счёт повышения экономической активности, улучшения экономического положения компаний и в связи с растущей нехваткой рабочей силы. Хотя в этом году рост цен ускорится, рост заработной платы должен его опередить и обеспечить повышение покупательной способности населения. По состоянию на конец июля этого года зарегистрированных безработных немного меньше, чем год назад, но больше, чем в 2019 году. Безработица снижается, и увеличение числа занятых также увеличивает покупательную способность людей, что отражается и на розничной торговле.

Вторая половина этого года должна предложить возможности роста для розничной торговли

Доля розничной торговли в общей добавленной стоимости, созданной в экономике, составляет всего около 5%, но развитие этой отрасли и спрос намного больше влияют экономику в целом.

Во второй половине года риск эскалации распространения коронавируса и связанные с этим ограничения могут отрицательно сказаться на перспективах роста розничной торговли, но есть надежда, что увеличение доли вакцинированных людей смягчит этот негативный эффект.

Хотя ограничения в начале весны отрицательно сказались на некоторых розничных предприятиях, как мы уже видели, общий рост розничной торговли был значительным. В целом, вторая половина этого года, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев, должна быть благоприятной для розничной торговли и открывать возможности для роста.