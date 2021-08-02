Лесные пожары в Турции: в регионе находятся около 100 эстонских туристов

Пожар в Турции. Фото: Scanpix

В Турции из-за сильных лесных пожаров эвакуируют местных жителей и отдыхающих, поскольку огонь подошел близко к отелям и частным домам. По меньшей мере шесть человек погибли, около 500 были доставлены в больницы, пишет rus.err.ee.

"По данным Министерства иностранных дел Эстонии в регионе в данный момент находятся примерно 100 эстонских туристов", - сообщила директор бюро МИД Эстонии по вопросам консульской помощи Кетлин Виймсалу.

По ее словам, всем отдыхающим из Эстонии, которые зарегистрировали свою поездку в этот район, были разосланы сообщения с предупреждением о лесных пожарах и необходимости выполнять указания местных властей.

Виймсалу отметила, что попавшие в сложную ситуацию граждане должны связаться со своим турагентством.