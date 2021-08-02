Olerex покупает латвийскую сеть заправочных станций KOOL Latvija
Эстонский продавец топлива Olerex расширяется на латвийский рынок: компания приобретает принадлежащего Baltcap продавца топлива KOOL Latvija с его 10 заправочными станциями, пишет Äripäev.
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