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Olerex покупает латвийскую сеть заправочных станций KOOL Latvija

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Эстонский продавец топлива Olerex расширяется на латвийский рынок: компания приобретает принадлежащего Baltcap продавца топлива KOOL Latvija с его 10 заправочными станциями, пишет Äripäev.