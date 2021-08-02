dv.ee • 2 августа 2021 в 7:33
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Топливо

Olerex покупает латвийскую сеть заправочных станций KOOL Latvija

Иллюстративное фото.  Фото: Liis Treimann

Эстонский продавец топлива Olerex расширяется на латвийский рынок: компания приобретает принадлежащего Baltcap продавца топлива KOOL Latvija с его 10 заправочными станциями, пишет Äripäev.

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