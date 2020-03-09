Глава Olerex: возможность заключения нефтяного соглашения есть

Владелец сети заправок Olerex Антти Моппель отмечает, что ОПЕК и не входящие в картель производители нефти для наполнения бюджета нуждаются в более высокой цене на нефть. Это увеличивает вероятность того, что соглашение все же будет достигнуто. Фото: Рауль Меэ

Владелец сети заправок Olerex Антти Моппель считал, что Саудовская Аравия и Россия договорятся в последний момент. По его оценке, возможность для заключения соглашения еще есть.

“Нынешние сокращения в силе до конца месяца. У двух сторон еще есть время сделать шаг назад”, - отметил Моппель.