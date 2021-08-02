Pfizer и Moderna подняли цену на вакцины для поставок в ЕС

Компания Pfizer подняла цену на свою коронавирусную вакцину почти на четверть, а Moderna - примерно на 10% в своих последних контрактах на поставку в ЕС, сообщает Financial Times.

Вакцинация (иллюстративное фото) Фото: Watchara Phomicinda, Orange County Register via ZUMA Wire

Призывы к повторным инъекциям и распространение более заразных вариантов коронавируса поддерживают спрос на вакцины на высоком уровне, отмечает Financial Times.