Olerex готова отправлять клиентов на дозаправку в Латвию, если в Эстонии вырастет акциз
Если акциз на дизельное топливо в будущем году снова вырастет, Olerex обещает направлять собственных бизнес-клиентов, покидающих Эстонию, для дозаправки на свою новую АЗС в Адажи под Ригой.
Накануне стало известно, что эстонский продавец топлива Olerex расширяется на латвийский рынок: компания решила приобрести сеть заправок KOOL Latvija, информирует Äripäev.
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