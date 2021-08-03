dv.ee • 3 августа 2021 в 10:48
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Топливо

Olerex готова отправлять клиентов на дозаправку в Латвию, если в Эстонии вырастет акциз

Если акциз на дизельное топливо в будущем году снова вырастет, Olerex обещает направлять собственных бизнес-клиентов, покидающих Эстонию, для дозаправки на свою новую АЗС в Адажи под Ригой.

Член правления Olerex Антти Моппель  Фото: Рауль Меэ

Накануне стало известно, что эстонский продавец топлива Olerex расширяется на латвийский рынок: компания решила приобрести сеть заправок KOOL Latvija, информирует Äripäev.

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