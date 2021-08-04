dv.ee • 4 августа 2021 в 12:09
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Пенсия

Окончательная статистика: 150 тыс. человек выходят из II пенсионной ступени

Иллюстративное фото.  Фото: Shutterstock

В субботу был последний день для того, чтобы отозвать поданное с января по март заявление о выходе из II пенсионной ступени. Статистика показывает, что это сделала лишь малая часть ходатайствующих, пишет Postimees.

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