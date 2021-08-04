Швеции грозит цементный кризис
Швеции грозит цементный кризис: в худшем случае он отразится на рабочих местах 170 000 человек, пишет Äripäev.
Осенью 2021 года крупнейший цементный завод Швеции Cementa, расположенный на острове Готланд, будет лишен лицензии на добычу известняка. Это может создать серьёзные проблемы для строительной отрасли, поскольку три четверти цемента производится именно на Готланде.
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