Зафиксировано 244 новых случая коронавируса

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

В Эстонии за минувшие сутки было сделано 6365 тестов на коронавирус, из них положительный результат дали 244 теста, или 3,8% от общего количества.

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182 человека из новых инфицированных не были вакцинированы, у 16 вакцинация была пройдена наполовину.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьюмаа - 99 (из них в Таллинне – 78). В Тартумаа выявлено 40 случаев заражения, в Пярнумаа – 36.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 163,1 случая на 100 000 человек.

По состоянию на утро 4 августа в больницах находится 44 пациента с коронавирусом.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 649 250 человек, из которых у 569 508 иммунизация завершена, т.е. они получили обе дозы вакцины.