За сутки добавилось 225 зараженных коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5788 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 225, то есть 3,9% от общего количества тестов.
Среди новых заразившихся 171 человек, или 76%, не прошли вакцинацию. У 15 заразившихся курс вакцинации пройден наполовину, а у 39 (17,3%) - завершен.
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