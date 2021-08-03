За сутки добавилось 225 зараженных коронавирусом

Фото: ROBIN UTRECHT/SIPA

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5788 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 225, то есть 3,9% от общего количества тестов.

Среди новых заразившихся 171 человек, или 76%, не прошли вакцинацию. У 15 заразившихся курс вакцинации пройден наполовину, а у 39 (17,3%) - завершен.