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Евросоюз закупает американскую вакцину Novavax

Еврокомиссия подписала контракт с американской фармацевтической компанией Novavax на поставку до 200 миллионов доз вакцины от коронавируса, сообщает Reuters.

Вакцина Novavax (иллюстративное фото) Фото: Novavax

Страны ЕС смогут закупить 100 миллионов доз вакцины, контракт также включает опцион еще на сто миллионов доз до 2023 года, пишет Reuters.