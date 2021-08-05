Евросоюз закупает американскую вакцину Novavax
Еврокомиссия подписала контракт с американской фармацевтической компанией Novavax на поставку до 200 миллионов доз вакцины от коронавируса, сообщает Reuters.
Страны ЕС смогут закупить 100 миллионов доз вакцины, контракт также включает опцион еще на сто миллионов доз до 2023 года, пишет Reuters.
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