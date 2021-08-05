dv.ee • 5 августа 2021 в 13:27
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GRAANUL INVEST AS

Эксперты: сделка по продаже Graanul Invest является знаковой

Завод Graanul Invest в Осула.  Фото: Liis Treimann

Международная компания по управлению активами Apollo Global Management покупает контрольный пакет акций Graanul Invest. По оценке экспертов по слияниям и поглощениям, данная сделка является знаковой, поскольку говорит о хорошем состоянии экономики и предвещает быстрый рост «зеленых» инвестиций, пишет Äripäev.

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