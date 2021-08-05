Эксперты: сделка по продаже Graanul Invest является знаковой
Международная компания по управлению активами Apollo Global Management покупает контрольный пакет акций Graanul Invest. По оценке экспертов по слияниям и поглощениям, данная сделка является знаковой, поскольку говорит о хорошем состоянии экономики и предвещает быстрый рост «зеленых» инвестиций, пишет Äripäev.
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