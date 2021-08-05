Очереди на экзамен по вождению: департамент ищет варианты решения проблемы
Департамент транспорта рассматривает варианты сокращения сроков ожидания экзамена по вождению: среди ожидаемых инициатив - увеличение количества обязательных часов вождения, передача части экзаменов в частные руки и усиление контроля над работой автошкол, пишет rus.err.ee.
"Поскольку очереди очень длинные, возник вопрос, нельзя ли передать прием экзаменов на некоторые категории частным компаниям", - сказал в интервью "Актуальной камере" директор отдела дорожной службы Транспортного департамента Йоэль Йессе.
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