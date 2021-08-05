dv.ee • 5 августа 2021 в 12:18
Новости
Только для подписчиков
Транспорт

Очереди на экзамен по вождению: департамент ищет варианты решения проблемы

Иллюстративное фото.  Фото: Shutterstock

Департамент транспорта рассматривает варианты сокращения сроков ожидания экзамена по вождению: среди ожидаемых инициатив - увеличение количества обязательных часов вождения, передача части экзаменов в частные руки и усиление контроля над работой автошкол, пишет rus.err.ee.

"Поскольку очереди очень длинные, возник вопрос, нельзя ли передать прием экзаменов на некоторые категории частным компаниям", - сказал в интервью "Актуальной камере" директор отдела дорожной службы Транспортного департамента Йоэль Йессе.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Транспорт
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи