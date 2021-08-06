Авария на заводе «Газпрома» может обрушить добычу концерна

Авария на заводе «Газпрома». Фото: Russia Emergencies Ministry, Scanpix

Авария на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем приведет к снижению добычи газа на восемь миллиардов кубометров и на пять миллионов тонн газового конденсата в 2021 году, сообщает «Лента».

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Пожар на заводе концерна по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем произошел 5 августа, его потушили спустя сутки.

Специалисты считают, что «Газпром» не будет ремонтировать поврежденное оборудование, которое уже планировали менять, а в следующем году введет в эксплуатацию новые мощности. Аналитики полагают, что наиболее серьезно обрушится производство конденсата — оцениваемое снижение в пять миллионов тонн составляет 29 процентов ожидаемой добычи группы в 2021 году.

Источник «Ленты.ру» на предприятии предположил, что авария может привести к остановке всего газоперерабатывающего комплекса Западной Сибири.