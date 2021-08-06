Экономист: цены растут самыми быстрыми темпами за последние десять лет

Лийз Эльмик. Фото: Raul Mee

Средняя потребительская корзина в июле подорожала на 5 процентов в годовом исчислении. В последний раз подобный рост цен был десять лет назад, однако в то время цены на нефть были значительно выше, чем сегодня – на уровне 110 долларов за баррель, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.