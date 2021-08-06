Лийз Элмик, старший экономист Swedbank • 6 августа 2021 в 12:00
Новости
Только для подписчиков
Экономист: цены растут самыми быстрыми темпами за последние десять лет
Средняя потребительская корзина в июле подорожала на 5 процентов в годовом исчислении. В последний раз подобный рост цен был десять лет назад, однако в то время цены на нефть были значительно выше, чем сегодня – на уровне 110 долларов за баррель, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме