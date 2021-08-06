Прокуратура хочет лишить Репс депутатской неприкосновенности

Майлис Репс. Фото: Andras Kralla

Чтобы прокуратура могла передать уголовное дело Майлис Репс в суд, с нее необходимо снять депутатскую неприкосновенность.

Как сообщил изданию Äripäev пресс-секретарь Государственной прокуратуры Каарель Каллас, прокуратура примет окончательное решение о том, направлять ли обвинительное заключение в суд, после того как адвокат Репс ознакомится с материалами уголовного дела. При этом у адвоката есть возможность запросить дополнительные процедурные действия, а прокуратура должна решить, удовлетворить ли эти ходатайства. Только после этого дело может быть направлено в суд.