Прокуратура хочет лишить Репс депутатской неприкосновенности
Чтобы прокуратура могла передать уголовное дело Майлис Репс в суд, с нее необходимо снять депутатскую неприкосновенность.
Как сообщил изданию Äripäev пресс-секретарь Государственной прокуратуры Каарель Каллас, прокуратура примет окончательное решение о том, направлять ли обвинительное заключение в суд, после того как адвокат Репс ознакомится с материалами уголовного дела. При этом у адвоката есть возможность запросить дополнительные процедурные действия, а прокуратура должна решить, удовлетворить ли эти ходатайства. Только после этого дело может быть направлено в суд.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.