dv.ee • 6 августа 2021 в 13:56
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Коррупция

Прокуратура хочет лишить Репс депутатской неприкосновенности

Майлис Репс.   Фото: Andras Kralla

Чтобы прокуратура могла передать уголовное дело Майлис Репс в суд, с нее необходимо снять депутатскую неприкосновенность.

Как сообщил изданию Äripäev пресс-секретарь Государственной прокуратуры Каарель Каллас, прокуратура примет окончательное решение о том, направлять ли обвинительное заключение в суд, после того как адвокат Репс ознакомится с материалами уголовного дела. При этом у адвоката есть возможность запросить дополнительные процедурные действия, а прокуратура должна решить, удовлетворить ли эти ходатайства. Только после этого дело может быть направлено в суд.

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