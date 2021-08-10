ERR: Правительство упрощает увольнение людей, не согласных проходить тестирование и вакцинацию

Министр труда и здравоохранения Танель Кийк. Фото: Liis Treimann

На заседании кабинета министров во вторник правительство приняло принципиальное соглашение, облегчающее работодателям увольнение людей, которые не желают проходить вакцинацию или тестирование, передает ERR.

Согласно поправке, работодатели будут иметь возможность требовать свидетельство о вакцинации или свежий тест на коронавирус, если анализ рисков показал, что человек работает на должности с высоким риском заражения. Об этом министр труда и здравоохранения Танель Кийк сообщил радионовостям ERR.