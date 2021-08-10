ERR: Правительство упрощает увольнение людей, не согласных проходить тестирование и вакцинацию
На заседании кабинета министров во вторник правительство приняло принципиальное соглашение, облегчающее работодателям увольнение людей, которые не желают проходить вакцинацию или тестирование, передает ERR.
Согласно поправке, работодатели будут иметь возможность требовать свидетельство о вакцинации или свежий тест на коронавирус, если анализ рисков показал, что человек работает на должности с высоким риском заражения. Об этом министр труда и здравоохранения Танель Кийк сообщил радионовостям ERR.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.