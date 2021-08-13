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Кирьянен с партнерами продали 80% акций Graanul Invest

Предприниматель Рауль Кирьянен и его партнеры продали 80% акций Graanul Invest международной компании по управлению активами Apollo Global Management, сообщает Eesti Päevaleht.

Предприниматель Рауль Кирьянен Фото: Лийз Трейманн

Оставшиеся 20% были разделены между эстонскими совладельцами на основе предыдущей структуры, рассказал Кирьянен в интервью изданию.