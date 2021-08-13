Кирьянен с партнерами продали 80% акций Graanul Invest
Предприниматель Рауль Кирьянен и его партнеры продали 80% акций Graanul Invest международной компании по управлению активами Apollo Global Management, сообщает Eesti Päevaleht.
Оставшиеся 20% были разделены между эстонскими совладельцами на основе предыдущей структуры, рассказал Кирьянен в интервью изданию.
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