dv.ee • 13 августа 2021 в 6:20
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Промышленность

Кирьянен с партнерами продали 80% акций Graanul Invest

Предприниматель Рауль Кирьянен и его партнеры продали 80% акций Graanul Invest международной компании по управлению активами Apollo Global Management, сообщает Eesti Päevaleht.

Предприниматель Рауль Кирьянен  Фото: Лийз Трейманн

Оставшиеся 20% были разделены между эстонскими совладельцами на основе предыдущей структуры, рассказал Кирьянен в интервью изданию.

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