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Американцы покупают основную долю Graanul Invest

Председатель правления Graanul Invest Рауль Кирьянен, который до сих пор был крупнейшим владельцем компании Фото: Liis Treimann

Международная компания по управлению активами Apollo Global Management, акции которой котируются на бирже Нью-Йорка, покупает контрольный пакет акций Graanul Invest - эстонской компании по производству древесных пеллет.

Apollo Global Management сообщила, что ее дочерняя компания Apollo Funds приобретет контрольный пакет акций AS Graanul Invest. Graanul Invest - один из ведущих мировых производителей биомассы.