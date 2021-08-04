dv.ee • 4 августа 2021 в 14:09
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Деревообрабатывающая Промышленность

Американцы покупают основную долю Graanul Invest

Председатель правления Graanul Invest Рауль Кирьянен, который до сих пор был крупнейшим владельцем компании  Фото: Liis Treimann

Международная компания по управлению активами Apollo Global Management, акции которой котируются на бирже Нью-Йорка, покупает контрольный пакет акций Graanul Invest - эстонской компании по производству древесных пеллет.

Apollo Global Management сообщила, что ее дочерняя компания Apollo Funds приобретет контрольный пакет акций AS Graanul Invest. Graanul Invest - один из ведущих мировых производителей биомассы.

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