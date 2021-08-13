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Сотрудники Natura Siberica сообщают о попытке рейдерского захвата

В открытом письме, размещенном на сайте российской косметической компании Natura Siberica, ее сотрудники сообщают о попытке рейдерского захвата предприятия.

Производство на преприятии Eurobio Lab OÜ (дочерняя фирма Natura Siberica в Эстонии) Фото: Андрас Кралла

На сайте компании появилось открытое письмо сотрудников ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое Решение», в котором говорится, что в августе на пост президента был назначен Сергей Буйлов.