Сотрудники Natura Siberica сообщают о попытке рейдерского захвата
В открытом письме, размещенном на сайте российской косметической компании Natura Siberica, ее сотрудники сообщают о попытке рейдерского захвата предприятия.
Производство на преприятии Eurobio Lab OÜ (дочерняя фирма Natura Siberica в Эстонии) Фото: Андрас Кралла
На сайте компании появилось открытое письмо сотрудников ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое Решение», в котором говорится, что в августе на пост президента был назначен Сергей Буйлов.
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