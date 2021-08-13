dv.ee • 13 августа 2021 в 8:09
Новости
Только для подписчиков
Россия

Сотрудники Natura Siberica сообщают о попытке рейдерского захвата

В открытом письме, размещенном на сайте российской косметической компании Natura Siberica, ее сотрудники сообщают о попытке рейдерского захвата предприятия.

Производство на преприятии Eurobio Lab OÜ (дочерняя фирма Natura Siberica в Эстонии)   Фото: Андрас Кралла

На сайте компании появилось открытое письмо сотрудников ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое Решение», в котором говорится, что в августе на пост президента был назначен Сергей Буйлов.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Россия
    Предпринимательство
    Экономика
    Эстония
    EUROBIO LAB OÜ
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи