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В Эстонии появятся еще 6 супермаркетов финской сети Prisma

Финская компания S-Group, владеющая сетью супермаркетов Prisma, объявила о том, что планирует открыть в Эстонии еще шесть магазинов.

Продукты для веганов в супермаркете Prisma в Ласнамяэ Фото: Андрас Кралла

До настоящего времени у S-Group было в общей сложности 9 супермаркетов Prisma в Эстонии - в Таллинне, Тарту и Нарве, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.