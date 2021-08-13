В Эстонии появятся еще 6 супермаркетов финской сети Prisma
Финская компания S-Group, владеющая сетью супермаркетов Prisma, объявила о том, что планирует открыть в Эстонии еще шесть магазинов.
До настоящего времени у S-Group было в общей сложности 9 супермаркетов Prisma в Эстонии - в Таллинне, Тарту и Нарве, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
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