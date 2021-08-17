dv.ee • 17 августа 2021 в 7:58
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Работники

Работники в Эстонии хотят получать 1723 евро на руки

Согласно результатам недавнего исследования рынка труда, проведенного Агентством по исследованию зарплат (Palgainfo Agentuur) и порталом по трудоустройству CVKeskus.ee, работники в Эстонии хотят в среднем получать в месяц 1723 евро на руки, пишет Äripäev.

Наличные евро (иллюстративное фото)  Фото: Андрас Кралла

1723 евро нетто - это на 199 евро больше, чем год назад, и на 68 евро меньше, чем в 2019 году, констатирует Äripäev.

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