Работники в Эстонии хотят получать 1723 евро на руки
Согласно результатам недавнего исследования рынка труда, проведенного Агентством по исследованию зарплат (Palgainfo Agentuur) и порталом по трудоустройству CVKeskus.ee, работники в Эстонии хотят в среднем получать в месяц 1723 евро на руки, пишет Äripäev.
1723 евро нетто - это на 199 евро больше, чем год назад, и на 68 евро меньше, чем в 2019 году, констатирует Äripäev.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме