Работники в Эстонии хотят получать 1723 евро на руки

Согласно результатам недавнего исследования рынка труда, проведенного Агентством по исследованию зарплат (Palgainfo Agentuur) и порталом по трудоустройству CVKeskus.ee, работники в Эстонии хотят в среднем получать в месяц 1723 евро на руки, пишет Äripäev.

Наличные евро (иллюстративное фото) Фото: Андрас Кралла

1723 евро нетто - это на 199 евро больше, чем год назад, и на 68 евро меньше, чем в 2019 году, констатирует Äripäev.